Actualidade

A Rússia instou hoje a Ucrânia a iniciar negociações diretas com os separatistas para permitir o cumprimento do que foi acordado em Paris e desbloquear o processo para uma solução pacífica do conflito iniciado em 2014.

"Vemos que há problemas de ambas as partes. Mas o principal, digo-o hoje, é a ausência de uma resposta clara sobre se Kiev está disposta a iniciar um diálogo direto com Donetsk e Lugansk", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, numa conferência de imprensa.

Lavrov, que apresentava os resultados da reunião por videoconferência dos ministros dos Negócios Estrangeiros do chamado Quarteto da Normandia - Rússia, Ucrânia, França e Alemanha -, pediu a Paris e Berlim para pressionarem a Ucrânia a cumprir o que foi acordado na cimeira de dezembro em Paris e em 2015 em Minsk.