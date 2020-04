Actualidade

O programa de emergência do Banco Central Europeu de compra suplementar de dívida para travar os efeitos da pandemia de covid-19 pode ser prolongado depois de 2020, indicou hoje a presidente do BCE, Christine Lagarde.

O dispositivo no valor de 750 mil milhões de euros, lançado para atenuar o choque económico causado pela pandemia, "continuará até que o BCE considere que a crise do coronavírus passou e, de qualquer forma, mantém-se sempre até ao fim do ano", explicou a presidente da instituição, em declarações aos jornalistas após a reunião do Conselho de Governadores.

"O programa de compra de ativos de emergência devido à pandemia (PEPP) é o melhor mecanismo de que dispomos" para contrariar o choque económico, afirmou a líder do BCE.