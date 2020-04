Covid-19

Os representantes dos credores privados da dívida dos países em desenvolvimento mais vulneráveis anunciaram hoje a intenção de participar na iniciativa do G20 que propõe a suspensão dos pagamentos aos credores, entre maio e dezembro.

"O Clube de Paris e o Instituto Financeiro Internacional (IFI) concordaram em colaborar no apoio à Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida acordada entre o G20 e o Clube de Paris, apesar de notarem a complexidade de conseguir uma suspensão do serviço da dívida num prazo tão curto", dizem os credores numa nota hoje divulgada.

No documento acrescenta-se que "os representantes do setor privado expressaram o forte apoio à iniciativa e estão empenhados em explorar a melhor maneira de participar nesta iniciativa, em termos comparáveis e mediante pedidos específicos dos países endividados".