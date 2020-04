Covid-19

Os clubes angolanos decidiram hoje por unanimidade anular o campeonato angolano de futebol Girabola, interrompido em março devido a pandemia da covid-19, sobretudo para "salvaguardar a saúde e os gastos avultados com atletas cujos contratos expiram em maio".

A decisão dos quinze clubes que militam no Girabola foi apresentada hoje durante uma reunião com a Federação Angolana de Futebol (FAF) que analisou o interregno da competição após ter sido disputada a 25.ª jornada.

Segundo porta-voz dos clubes no encontro, Tomás Faria, duas principais razões levaram as equipas a decidirem em consenso pelo fim da presente época do campeonato, nomeadamente as cautelas em torno da pandemia e a questão dos contratos dos atletas.