Covid-19

A Ó! Galeria vai encerrar portas em Lisboa, após cinco anos de existência, devido à crise provocada pelo impacto da pandemia covid-19, anunciou hoje este espaço dedicado à promoção e comercialização do trabalho de ilustradores nacionais e internacionais.

"Fizemos o possível e o impossível para conseguirmos manter as portas abertas no pós-crise num esforço a que, de resto, já estávamos habituados durante toda a nossa existência no coração lisboeta", indica a galeria, em comunicado.

O projeto da Ó! Galeria tinha, na capital, desde o seu arranque, o objetivo de "levar a ilustração e os ilustradores nacionais e internacionais à possibilidade de exporem na capital e, dessa forma, divulgar não só os artistas como cativar novos públicos para esta expressão artística tão necessitada de plataformas dispostas a receber e exibir o trabalho produzido".