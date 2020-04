Actualidade

A coordenação provisória do PRA-JA Servir Angola vai recorrer ao plenário do Tribunal Constitucional para analisar o processo de legalização do projeto político, rejeitado pela segunda vez, anunciou hoje o seu promotor, Abel Chivukuvuku.

A posição consta de uma declaração saída de uma reunião da 'task force ad-hoc' da comissão instaladora do PRA-JA Servir Angola, liderada por Abel Chivukuvuku, que considera o despacho do Tribunal Constitucional um obstáculo ao surgimento da nova formação política.

Na declaração, lida por Abel Chivukuvuku, são consideradas "um conjunto de falsidades" as alegações do Tribunal Constitucional, "que consubstanciam mera perseguição política impiedosa, antidemocrática e cruel a um grupo de cidadãos que apenas busca exercer os seus direitos consagrados na Constituição da República de Angola".