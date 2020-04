Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) África alertou hoje para a importância de manter forte vigilância e insistir na deteção de casos para travar a pandemia de covid-19, numa altura em que alguns países começam a facilitar os bloqueios.

Durante um encontro 'online' para a comunicação social com a participação de peritos da OMS, da África do Sul e do Gana sobre o surto de covid-19, a diretora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, deixou um apelo: "Não podemos simplesmente voltar ao que era antes do surto".

"Os bloqueios nacionais e regionais contribuíram para abrandar a propagação da covid-19, mas esta continua a ser uma ameaça considerável para a saúde pública", disse Moeti.