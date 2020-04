Covid-19

A I Liga portuguesa de futebol pode ser reatada no final de maio, depois de ter sido suspensa em 12 de março devido à pandemia de covid-19, disse hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Após uma reunião do conselho de ministros, Pedro Siza Vieira disse, num debate sobre a retoma da economia na Assembleia da República, que "no final do mês [de maio] poder-se-á retomar a competição profissional na I Liga de futebol".

A I Liga foi suspensa por tempo indeterminado em 12 de março, após 24 das 34 jornadas - com o FC Porto na liderança da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica --, faltando disputar 90 jogos, bem como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.