Covid-19

A Itália bateu hoje o recorde diário de número de pessoas curadas, 4.693, e o número de casos positivos atuais é 101.551, com uma queda recorde de menos 3.100 casos.

Desde o início da pandemia, a Itália regista 205.463 casos de contaminação, com 1.872 novos casos nas últimas 24 horas, revelando uma tendência de estabilização da pandemia.

As mortes em Itália totalizam agora 27.967, com mais 285 do que na quarta-feira, e as autoridades anunciaram a cura de 71.252 pessoas, desde o princípio da crise sanitária, segundo dados da Proteção Civil.