Covid-19

O ministro da Economia confirmou hoje que as aulas presenciais no 11.º e 12.º anos arrancarão em 18 de maio, data em que reabrirão as creches, enquanto no final do mês será avaliada a possibilidade de reabrir o ensino pré-escolar.

O anúncio foi feito por Pedro Siza Vieira num debate de atualidade na Assembleia da República sobre o relançamento da Economia.

SMA // JPS