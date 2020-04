Civid-19

Os ajuntamentos com mais de 10 pessoas são proibidos a partir de 04 de maio, mantendo-se o dever "de recolhimento domiciliário" para a população em geral, segundo o plano de desconfinamento hoje aprovado pelo Governo.

O plano de desconfinamento estabelece o confinamento obrigatório para pessoas doentes com covid-19 e em vigilância ativa e o "dever cívico de recolhimento domiciliário".

De acordo com o plano divulgado hoje após reunião do Conselho de Ministros, estão proibidos os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas.