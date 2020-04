Covid-19

Os alunos do 11.º e 12.º anos terão de usar máscaras quando regressarem às escolas, a 18 de maio, uma medida que não se aplicará às crianças que voltem a frequentar as creches e jardins-de-infância.

As condições de regresso às escolas e a retoma das aulas presenciais, durante a pandemia de covid-19, estão previstas no plano de desconfinamento hoje anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, numa conferência de imprensa realizada no final do Conselho de Ministros e de uma reunião com o Presidente da República.

"Fixámos o dia 18 como dia possível para a reabertura de aulas presenciais para o 11.º e 12.º ano e também dos 2.º e 3.º anos de outras ofertas formativas do ensino secundário", anunciou hoje António Costa, acrescentando que a reabertura destas escolas será limitada às disciplinas nucleares de acesso ao ensino superior.