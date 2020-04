Covid-19

As Flores, o Corvo e Santa Maria, ilhas sem casos de covid-19 desde o começo da pandemia, passarão na segunda-feira do estado de contingência para o estado de alerta, anunciou hoje o presidente do Governo dos Açores.

A medida foi avançada esta tarde em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, a propósito das medidas da região para o combate à pandemia.

Na segunda-feira, com esta redução do estado de contingência para alerta, haverá a retoma de serviços de saúde para utentes de "diversas patologias".