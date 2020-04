Covid-19

Lisboa, 30 abr 2020 (Lusa) - As bibliotecas e arquivos serão os primeiros equipamentos culturais a reabrir, já na segunda-feira, seguindo-se os museus, galerias e monumentos, em 18 de maio, anunciou hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Siza Vieira, que falava no Parlamento, disse que, na segunda-feira, reabrem também as livrarias. As livrarias reabrirão todas, "independentemente da área", segundo o Plano de Desconfinamento do Governo, entretanto divulgado.

Em 18 de maio, além dos museus, monumentos, galerias de arte e similares, também os palácios reabrem ao público.