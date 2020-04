Covid-19

Os serviços públicos desconcentrados, como repartições de finanças e conservatórias, reabrem na próxima segunda-feira, mas o atendimento é realizado com marcação prévia e é obrigatório o uso de máscara, anunciou hoje o Governo.

De acordo com o plano de desconfinamento, que foi hoje avançado pelo Governo, após a reunião do Conselho de Ministros, a partir da próxima segunda-feira reabrem os balcões desconcentrados de atendimento ao público. Já as Lojas do Cidadão só devem voltar a abrir portas a partir de 01 de junho.

Nestes serviços o atendimento será realizado por marcação prévia e é obrigatório o uso de máscara.