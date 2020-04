Covid-19

A ilha de São Miguel vai passar na segunda-feira para o estado de contingência e serão levantadas as cercas sanitárias em vigor nos seus seis concelhos a propósito da covid-19, anunciou hoje o presidente do Governo Regional.

De acordo com Vasco Cordeiro, com a saída do país do estado de emergência, a maior ilha açoriana estará ainda, entre sexta-feira e domingo, com o estado de calamidade pública ativo "de forma a permitir a fixação de cercas sanitárias em todos e cada um dos concelhos": Ponta Delgada, Vila Franca do Campo, Lagoa, Nordeste, Ribeira Grande e Povoação.

Após esse período, e ao abrigo do Regime Jurídico da Proteção Civil da região, a ilha passará para o estado de contingência, e as cercas - implementadas há sensivelmente um mês - deixarão de estar ativas.