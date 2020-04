Covid-19

O Governo Regional dos Açores vai deixar, a partir do dia 08 de maio, de suportar os custos das quarentenas obrigatórias dos não residentes que chegam ao arquipélago, e que têm de as cumprir num hotel, foi hoje revelado.

"Mantemos todas as regras da quarentena, com uma alteração a partir de 08 de maio, em que a região assume os custos com a quarentena dos residentes, mas os não residentes assumem os custos com a sua quarentena", declarou hoje, em conferência de imprensa, o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.

A TAP ainda continua a operar para São Miguel e para a Terceira, mas, ao chegar, os passageiros são encaminhados para unidades hoteleiras onde são forçados a ficar durante 14 dias.