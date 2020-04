Actualidade

As maiores concentrações de microplástico, com até 1,9 milhões de partículas em apenas um metro quadrado, encontram-se não à superfície, mas no fundo dos oceanos, e foram detetadas por uma investigação internacional hoje divulgada.

A investigação é publicada esta semana na revista científica "Science" e foi feita pelas Universidades de Manchester e Durham, além do Centro Nacional de Oceanografia, do Reino Unido, pela Universidade de Bremen, na Alemanha, e pelo Instituto Francês de Pesquisa e Exploração do Mar.

Os investigadores provaram que as correntes do fundo do mar funcionam como correias de transmissão, transportando pequenos fragmentos de plástico e fibras através do fundo do mar. Essas correntes podem levar à concentração e acumulação de grandes quantidades de lixo, à semelhança do que acontece com as correntes na superfície.