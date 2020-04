Covid-19

Lisboa, 30 abr 2020 - O primeiro-ministro afirmou hoje que o processo de gradual levantamento das restrições por causa da covid-19 apresenta riscos e frisou que o Governo não hesitará em dar "um passo atrás" para garantir a segurança dos portugueses.

"Nunca terei vergonha ou qualquer rebuço de dar um passo atrás se isso for necessário para garantir esse bem essencial que é a segurança dos portugueses", declarou António Costa em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de o Governo aprovar o plano de transição do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade, que começa este domingo.

De acordo com o primeiro-ministro, o processo de levantamento de restrições "tem riscos - e ninguém pode ignorar a existência desses riscos".