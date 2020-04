Covid-19

Luanda, 30 abr 2020 - Um especialista em fiscalidade disse à Lusa que as medidas do Governo angolano destinadas a atenuar o impacto da covid-19 nas empresas traduzem-se mais num diferimento de prazos do que num verdadeiro alívio fiscal.

"Houve um esforço grande do Governo para implementar medidas para aliviar a tesouraria das empresas e uma capacidade rápida de resposta", reconheceu o diretor do departamento fiscal da consultora PwC em Angola, Luís Andrade.

Mas, acrescenta, o alcance destas medidas é limitado: "Não são suficientes para salvar negócios, alguns já fragilizados, e que vão sofrer o impacto do confinamento, do estado de emergência e, sobretudo, da queda do preço do petróleo".