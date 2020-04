Covid-19

A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) vai decretar, na segunda-feira, o final dos campeonatos nacionais de seniores sem atribuição de títulos de campeão, devido à pandemia de covid-19, adiantou hoje o presidente do organismo, Carlos Amado da Silva.

Em declarações à agência Lusa, o líder da FPR mostrou-se "de acordo" com a decisão do governo, de proibir a conclusão de todas as competições desportivas, com exceção da I Liga portuguesa de futebol, e remeteu a questão das subidas e descidas entre escalões para um diálogo "com todos os clubes".

"O que estava planeado era um modelo competitivo para concluir as competições. Não sendo possível, termos de pensar nisso com os clubes, mas, ou fica tudo como está ou teremos de arranjar maneira de fazer uma 'poule' curta quando for reaberta a possibilidade de competição", definiu Amado da Silva.