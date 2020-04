Covid-19

A Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva alerta que o país vai enfrentar novas ondas de covid-19 e que os hospitais precisam de mais camas e profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, para combater a doença.

Durante uma conferencia 'online' organizada pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) e a Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), subordinada ao tema "Medicina intensiva: organização e desafios da gestão da procura", especialistas dos dois países partilharam as experiencias vividas no combate à pandemia de covid-19, avaliaram o seu impacto nos vários níveis de emergência e perspetivaram, à luz do que aprenderam, as respostas necessárias no futuro.

Neste contexto, José Artur Paiva, diretor do serviço de medicina intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João e membro da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a covid-19 afirmou que o número de camas e de profissionais de saúde é determinante para evitar a rotura do sistema de saúde e garantir a sustentabilidade da resposta ao doente critico.