Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que no sábado vai ser assinado um acordo entre o Governo, o setor do comércio, cabeleireiros e barbeiros para definir "normas de proteção individual, higienização e distanciamento adequados" para estas atividades devido à pandemia.

António Costa falava aos jornalistas, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, numa conferência de imprensa de mais de uma hora na qual apresentou o plano de desconfinamento devido à covid-19 que foi hoje aprovado pelo Conselho de Ministros.

"Nós no próximo sábado iremos assinar, precisamente aqui no Palácio da Ajuda, um acordo desse tipo com o setor do comércio e também com a associação de cabeleireiros e barbeiros de Portugal, tendo em vista definir as normas de proteção individual, de higienização, de distanciamento adequados a cada uma dessas atividades e o mesmo depois iremos fazer antes de 18 de maio também com o setor da restauração", revelou.