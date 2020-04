Actualidade

O Governo, reunido hoje em Conselho de Ministros, aprovou as transferências do Fundo de Fomento Cultural para as fundações da Casa da Música, Centro Cultural de Belém e de Serralves.

No último ponto do comunicado do Conselho de Ministros de hoje é anunciada a autorização de várias despesas, entre as quais se encontram as transferências do Fundo de Fomento Cultural, que em 2020 viu a sua dotação orçamental total fixar-se em 34 milhões de euros.

O comunicado não refere os montantes a transferir, mas, no dia 09 de abril, foi publicado em Diário da República o despacho que fixava os valores a serem pagos às fundações tuteladas pelo Ministério da Cultura, e que explicitava que a Fundação Casa da Música iria receber 9,4 milhões de euros (mais 600 mil euros do que em 2019), o Centro Cultural de Belém 7,728 milhões de euros (mais 336 mil euros do que no passado) e Serralves, 4,6 milhões (mais 132 mil euros do que em 2019).