Covid-19

Lisboa, 30 abr 2020 (Lusa) - A Federação Nacional das Associações de Feirantes (FNAF) considerou hoje "lamentável e vergonhoso" o anúncio do Governo de manter encerrados todos os mercados e feiras municipais devido à pandemia, classificando a decisão como discriminatória face à reabertura do comércio.

Na apresentação do plano de desconfinamento, no final do Conselho de Ministros, em Lisboa, o primeiro-ministro, António Costa, adiantou que "relativamente aos mercados e feiras municipais não houve nenhuma alteração", pelo que se mantêm as restrições que estavam em vigor.

"Nem temos previsto que seja até ao dia 01 de junho", afirmou António Costa, referindo-se à reabertura de feiras e mercados municipais, apesar de ressalvar que as medidas são reavaliadas de 15 em 15 dias.