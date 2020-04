Covid-19

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes considerou hoje que as medidas a ser aplicadas nos transportes públicos a partir de segunda-feira deviam ter ido mais longe para protegerem mais os condutores, sendo a segurança individual o maior receio.

"O receio tem mesmo a ver com a proteção, todos nós sabemos que somos serviços essenciais para a economia voltar à normalidade, para termos as pessoas nas ruas precisamos de transportes públicos, mas o grade problema que se nos coloca, e alguma a apreensão, é a segurança individual", disse à Lusa Rui Caleiras, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes (SITRA).

O responsável considerou ser o "princípio de uma boa medida de prevenção o uso de máscara", mas considera que as medidas "deviam ter ido mais longe na proteção do habitáculo do condutor".