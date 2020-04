Covid-19

A Segurança Social divulgou hoje uma nota onde esclarece que o cálculo da compensação paga aos trabalhadores em 'lay-off' simplificado deve ter em conta o valor diário dessa retribuição e apenas o período de abrangência da medida.

A nota de esclarecimento do Instituto de Segurança Social (ISS) foi publicada esta tarde no site da Segurança Social, numa altura em que as empresas enfrentam o pagamento das remunerações de abril e em que persistem dúvidas sobre esta medida aprovada no âmbito dos apoios do Governo em resposta à pandemia da covid-19.

O ISS clarifica que a medida destina-se "exclusivamente ao pagamento de remunerações, durante o período de suspensão ou redução temporária de horário de trabalho". Ou seja, se a empresa entrar em 'lay-off' a meio do mês, terá de pagar metade da remuneração habitual e o restante período será então relativo à compensação.