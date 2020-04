Covid-19

O Governo aprovou hoje o decreto-lei que estabelece que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) apenas pode celebrar acordos com entidades privadas e do setor social de "forma supletiva e temporária".

O decreto-lei, hoje aprovado em Conselho de Ministros, no âmbito das medidas adotadas durante a pandemia de covid-19, estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria e gestão na área da Saúde e define os termos da gestão pública no âmbito desses contratos.

"Procede-se, assim, ao desenvolvimento da nova Lei de Bases da Saúde no que respeita a esta matéria, alinhado com o princípio de que a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção da saúde se efetiva primeiramente através do SNS e de outros serviços públicos", afirma o Conselho de Ministros em comunicado.