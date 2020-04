Covid-19

A Câmara do Porto anunciou hoje que vai manter até 10 de maio as medidas preventivas adotadas na cidade, por entender ser o período necessário à preparação do regresso de trabalhadores e serviços municipais.

Em comunicado publicado na página oficial, o município refere que o despacho emitido hoje pelo presidente da autarquia, Rui Moreira, renova as medidas preventivas de combate à pandemia de covid-19 até ao final do dia de 10 maio, ou seja, até uma semana depois do levantamento do estado de Emergência, que termina no dia 02 de maio.

O autarca justifica a renovação das medidas com o trabalho de preparação que tem de ser feito com segurança, o que, explica, "exigirá ao município a adoção de normas de regresso e de comportamentos individuais e coletivos, de procedimentos de entrada nos locais de trabalho e de organização dos espaços físicos, de higienização e desinfeção, de normas de atendimento e de deslocação, bem como de disponibilização de todos os materiais necessários à minimização de riscos".