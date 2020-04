Covid-19

O Centro de Congressos e Reuniões, a Sala de Leitura, a Garagem Sul e as bilheteiras do Centro Cultural de Belém (CCB) reabrem em 18 de maio, adaptados para receber público de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.

A informação foi avançada hoje à agência Lusa pelo conselho de administração do CCB.

A reabertura das salas de espetáculos será anunciada de acordo com as orientações setoriais mais específicas, comuns às entidades e equipamentos culturais congéneres, prevendo o CCB apresentar, a partir de julho, uma programação de verão, de música e cinema, que decorrerá maioritariamente ao ar livre, na praça e nos seus jardins.