Covid-19

O Metropolitano de Lisboa vai passar a controlar a lotação nas estações críticas, com eventual apoio da PSP, e reforçar a oferta de comboios para garantir a distância de segurança entre os utentes, anunciou hoje a empresa.

"O Metropolitano de Lisboa, no seguimento do anúncio do fim do estado de emergência, vai implementar, a partir do dia 04 de maio [segunda-feira], um plano de retoma de oferta faseada, que inclui a abertura de serviços que estiveram condicionados durante o período de confinamento e reforço de medidas de segurança em matéria de saúde pública para contenção e redução do risco de contaminação por covid-19", afirma a empresa, num comunicado enviado à Lusa.

Assim, os horários "serão ajustados em função da procura", por forma a garantir "uma taxa de ocupação relativamente baixa para continuar a manter a possibilidade de distanciamento social recomendado", estando previsto também um reforço das ações de limpeza do material circulante e das estações, sobretudo espaços e superfícies de toque.