Actualidade

A Argentina recuou da decisão de abandonar completamente as negociações do Mercosul com outros países e pede agora a Brasil, Paraguai e Uruguai para negociar numa velocidade menor, entrando nos acordos depois dos demais membros do bloco sul-americano.

"A Argentina ratifica a necessidade de avançar na procura de soluções conjuntas que permitam aos países do bloco avançarem em ritmos diferenciados com a agenda de relacionamento externo, levando em consideração a situação económica interna da Argentina e o contexto internacional (de pandemia)", apontou, em comunicado, o Ministério das Relação Exteriores da Argentina, depois de uma reunião por videoconferência entre os coordenadores dos países do Mercosul na quinta-feira.

A estratégia de tentar continuar na mesa de negociações para tratados de livre comércio com Coreia do Sul, Canadá, Singapura e Líbano, depois de anunciar que abandonava todas essas negociações, aponta agora a conseguir que os demais membros do Mercosul, Brasil, Paraguai e Uruguai, aceitem que a Argentina entre nos acordos posteriormente num mecanismo denominado "duas velocidades".