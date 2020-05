Covid-19

A China registou 12 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, metade oriundos do exterior, informou hoje a Comissão de Saúde do país.

Dos seis novos casos importados que foram diagnosticados, cinco foram detetados na cidade oriental de Xangai e um na província de Fujian, no sul, segundo as autoridades chinesas.

Entre as seis novas infeções locais, cinco foram registadas na província de Heilongjiang, no norte, na fronteira com a Rússia.