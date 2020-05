Covid-19

Os parques e museus de Pequim, incluindo a antiga Cidade Proibida, reabriram ao público hoje, depois de ficarem fechados durante meses devido à pandemia da covid-19.

A Cidade Proibida, que abriga os imperadores da China, que antes do surto permitia 80.000 visitantes por dia, permite apenas 5.000 visitantes por dia e os parques apenas podem ser visitados a 30% da capacidade normal.

Os turistas devem reservar os ingressos com antecedência on-line, de acordo com Gao Dawei, vice-diretor do Beijing Gardening and Greening Bureau.