Covid-19

O uso de máscara passa hoje a ser obrigatório na África do Sul, num dia em que o Governo inicia um levantamento gradual das medidas de confinamento contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O anúncio foi feito no passado sábado pela ministra dos Assuntos Tradicionais da África do Sul, Nkosazana Dlamini-Zuma, numa conferência de imprensa, referindo que a utilização de máscaras será obrigatória sempre que a população pretender sair de casa.

De acordo com o ministro do Comércio e da Indústria, Ebrahim Patel, o setor agrícola poderá retomar a sua atividade de forma total, enquanto restaurantes poderão estar abertos para entregas ao domicílio e as minas têm a possibilidade de retomar parcialmente a sua atividade.