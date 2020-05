Actualidade

Um blogger chinês foi hoje condenado a 15 anos de prisão pelo crime de provocação, extorsão, comércio ilegal e corrupção e por ter difundido "informações falsas".

Chen Jieren, ex-funcionário Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, foi condenado pelo Tribunal Popular do Condado de Guiyang, na província central de Hunan, informou o tribunal.

O jornalista foi condenado "pelo crime de provocação, extorsão, comércio ilegal e corrupção", de acordo com o tribunal, que também o multou em 7 milhões de yuans (quase 1 milhão de euros).