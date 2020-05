Covid-19

As receitas do jogo em Macau caíram em abril 96,8%, em relação a igual período de 2019, numa altura em que a capital mundial dos casinos tem as fronteiras praticamente encerradas para conter o surto da covid-19.

Se em abril de 2019 as operadoras que exploram o jogo no antigo território administrado por Portugal tinham arrecadado 23,58 mil milhões de patacas (2,70 mil milhões de euros), agora a receita bruta mensal ficou-se pelos 754 milhões de patacas (cerca de 86 milhões de euros).

Os dados hoje divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) indicam também uma descida de 68,7% nos quatro primeiros meses do ano, depois de em fevereiro se terem registado perdas históricas nas receitas do jogo num mês em que os casinos estiveram fechados durante pelo menos 15 dias.