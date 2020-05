Covid-19

Lisboa, 01 mai (2020) - A curto prazo, as expectativas para o alojamento local são "negras" e a prioridade é desenvolver um plano financeiro que permita "sobreviver até à Páscoa" de 2021, mas existem 'planos B' para proprietários que sentem que não têm saída.

"A nossa mensagem principal é: nós queremos, a nossa intenção e missão principal é permitir que aqueles que queiram manter-se no alojamento local, que a maior parte se mantenha no alojamento local, porque o turismo precisa disso", afirma o presidente da ALEP - Associação do Alojamento Local em Portugal, Eduardo Miranda, em declarações à Lusa.

Contudo, Eduardo Miranda não esconde que as expectativas para o setor com a pandemia de covid-19 "são bastante negras".