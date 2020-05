Moçambique/Ataques

O Conselho Islâmico de Moçambique alertou que os grupos armados responsáveis pelos ataques em Cabo Delgado estão a usar "a capa do Islão" para terem mais seguidores na região, que tem um número significativo de muçulmanos.

"Eles nada sabem sobre a nossa religião e estão a usar a capa do Islão para terem mais aceitação em Cabo Delgado, numa zona que tem muitos muçulmanos", disse à Lusa o xeque Abdul Magid António, representante do Conselho Islâmico em Nampula, a província mais populosa do país, com cerca de 5,7 milhões de habitantes.

A região vizinha de Cabo Delgado tem sido apontada pelas autoridades como uma das escolhidas pelos grupos armados para o recrutamento de jovens, tendo a polícia moçambicana, já por várias vezes, anunciado o desmantelamento de redes com este objetivo e apelado às comunidades para cooperarem com as Forças de Defesa e Segurança.