Moçambique/Ataques

Os académicos Lourenço do Rosário e Severino Ngoenha defenderam que o Governo moçambicano deve colocar a violência armada no Norte do país na "agenda internacional" e mobilizar apoio externo, porque se trata de terrorismo internacional.

"O problema do norte de Moçambique é terrorismo internacional, o que dá legitimidade ao Governo de Moçambique para, efetivamente, colocar o problema na agenda internacional", considera Lourenço do Rosário, em entrevista à Lusa.

O académico é fundador e primeiro reitor da Universidade Politécnica, a primeira instituição de ensino privado em Moçambique.