Covid-19

A Junta da Cordinhã, no concelho de Cantanhede, vai realizar hoje uma campanha de informação e distribuição de máscaras porta a porta na freguesia para explicar os cuidados de saúde que as pessoas devem ter por causa da covid-19.

"O fim do Estado de Emergência vai mudar muitas regras e a população tem dúvidas", realça um comunicado desta Junta do distrito de Coimbra, salientando que a iniciativa em pleno feriado do 1.º de Maio vai abranger 600 fogos para partilhar informações com os habitantes.

O presidente da Junta, Pedro Carrana, salienta que "o diálogo que se vai ter com a população será mais do que uma distribuição de máscaras e conversa de circunstância: será a oportunidade de muitas pessoas esclarecerem dúvidas sobre o que poderá mudar nas suas vidas a partir de segunda-feira".