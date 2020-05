Covid-19

Vários músicos portugueses têm aproveitado o confinamento para criar e gravar, prova disso são músicas como "You feel like home", de David Fonseca, e "Transtorno", de Gisela João, álbuns e compilações partilhados 'online' nas últimas semanas.

No dia de Páscoa, 12 de abril, David Fonseca usava as suas páginas nas redes sociais para partilhar o tema "You feel like home", que conta com a participação da modelo e atriz Ana Sofia Martins, e respetivo vídeo, ambos gravados "totalmente em casa".

A acompanhar o vídeo, o músico partilhou um texto no qual afirma que "quase todos os momentos mais difíceis" da sua vida "tiveram na criatividade uma resposta à altura, transformando-os em algo mais positivo, mais fácil de carregar".