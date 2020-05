Covid-19

O Governo chinês negou hoje à Lusa qualquer responsabilidade sobre uma potencial crise de dívidas soberanas em África, apontando antes que cabe aos países desenvolvidos desempenharem um "papel exemplar" no apoio ao continente.

"Nenhum país africano está a ter dificuldades com endividamento devido à cooperação que mantém com a China", defendeu o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, numa resposta por escrito enviada à agência Lusa.

Lembrando que a China está disposta a procurar "soluções apropriadas", através de "consultas amigáveis", mas sem avançar com mais detalhes, as autoridades do país asiático remeteram para a Europa e Estados Unidos a responsabilidade em dar o exemplo.