1.º de Maio

O líder da UGT, Carlos Silva, defendeu hoje que a reabertura gradual da economia "deve ser induzida em doses de confiança maciça", com medidas de proteção individual no local de trabalho, alteração de turnos e redução presencial.

O primeiro-ministro, António Costa, deu a conhecer na sexta-feira o plano de retoma da economia que define as datas em que serão reabertos vários setores da atividade.

No discurso que assinala o Dia do Trabalhador, Carlos Silva afirma que a UGT defende "a reabertura gradual da economia, para que o país não entre numa espiral recessiva, que levaria décadas a ultrapassar com inerentes sacrifícios e dor".