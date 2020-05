Covid-19

O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) considerou hoje que o Ministério da Saúde "não está ainda totalmente consciente" da nova realidade da saúde em Portugal e o que implica atualmente o funcionamento de um hospital.

Óscar Gaspar comentava, à agência Lusa, as declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, em que afirmou que vai recorrer mais aos privados para recuperar o atraso na atividade do SNS suspensa por causa da covid-19.

O presidente da APHP disse ter ficado surpreendido com as declarações de Marta Temido porque "não houve nenhum tipo de contacto" com a associação sobre esta matéria.