Covid-19

As autoridades de saúde mundiais, acusadas pelos Estados Unidos de não se terem apercebido imediatamente da gravidade do novo coronavírus, apelaram hoje a Pequim para as convidar a participar na investigação sobre a origem animal do vírus.

"A OMS (Organização Mundial da Saúde) gostaria de trabalhar com parceiros internacionais e, a convite do Governo chinês, participar na investigação sobre a origem animal", indicou um porta-voz da organização, Tarik Jasarevic, à agência France-Presse.

A agência da ONU especializada em saúde, que até agora tem elogiado Pequim pelo modo como geriu a crise do coronavírus, disse crer que "um certo número de estudos visando compreender a origem da epidemia na China estão em curso ou previstos".