Covid-19

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores informou hoje que foram diagnosticados mais quatro casos positivos de covid-19 na ilha de São Miguel e uma morte no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada.

Segundo o comunicado da Autoridade de Saúde, tratam-se de três mulheres com idades entre 85 e 97 anos, e um homem, de 92 anos, todos institucionalizados no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.

Para além da morte de uma utente de 93 anos de idade, internada no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, registam-se três casos de recuperação de infeção: duas mulheres, de 77 e 88 anos, ambas residentes na ilha de São Miguel; e um homem, de 51 anos, residente na ilha Terceira.