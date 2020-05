Covid-19

As autoridades de saúde em Portugal tem "um poder que tem de ser respeitado", avisou hoje a ministra da tutela, notando que apesar da reabertura da economia, a epidemia de covid-19 "tem de continuar a ser contida".

"Relativamente ao incumprimento de recomendações da Direção-Geral da Saúde, mantêm-se com o contexto próprio de desobediência a uma autoridade. É importante perceber que já havia este recurso específico antes de existir um estado de emergência ou de calamidade. As autoridades de saúde tem um poder de autoridade que tem de ser respeitado", frisou Marta Temido na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica do país.

A ministra avisou que, apesar do fim do estado de emergência e do alívio de algumas medidas, "não se espera que, na segunda-feira, os portugueses saiam à rua" como se não houvesse situação epidémica que se tem de manter contida.