Covid-19

A diretora-geral da Saúde destacou hoje que "todos os dias" se tem assistido a uma "diminuição do número de óbitos" por covid-19 e que os níveis de letalidade de Portugal "estão de acordo com as letalidades gerais de outros países".

"Todos os dias, felizmente, temos assistido a uma diminuição do número de óbitos. Hoje, por exemplo, tivemos 18 óbitos. É esta proporção entre o numerador [número de mortos] e o denominador [número de infetados] que dá o aumento da taxa [de letalidade]", explicou Graça Freitas na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica em Portugal.

De acordo com a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS), os níveis de letalidade de Portugal "estão de acordo com as letalidades gerais de outros países", sendo "normal" que o valor aumente "à medida que o tempo vai passando.