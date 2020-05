1.º de Maio

A secretária-geral da CGTP recusou hoje, no discurso comemorativo do Dia do Trabalhador, em Lisboa, que a crise seja aproveitada para reduzir direitos dos trabalhadores e aplicar austeridade, considerando que há uma "ofensiva que já está em marcha".

Na local histórico das comemorações da CGTP no 1.º de Maio, com manifestantes de máscara e a manter distância de segurança, enquanto empunhavam bandeiras da central sindical ou dos seus respetivos sindicatos, Isabel Canarinha começou o discurso por falar "da emoção e do orgulho" que sentia ao ver a organização dos dirigentes e ativistas da Inter que hoje participam na celebração.

"Alguns queriam calar-nos, mas não nos calamos, cumprindo as regras de segurança individual e coletiva", afirmou.